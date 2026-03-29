◆米大リーグレッズ―レッドソックス（２８日、米オハイオ州シンシナティ＝グレートアメリカンボールパーク）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が２８日（日本時間２９日）、敵地でのレッズ戦の先発を外れ、開幕から２試合連続でベンチスタートとなった。吉田は第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）に出場し、侍ジャパンの４番として全５試合に４番で出場して、２本塁打を放つなど、１６打数６安打の打