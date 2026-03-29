◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、敵地でスコットランド代表（同３８位）と戦い、１―０で勝利。Ｗ杯イヤーの初戦を飾った。左脚のけがで長期離脱している日本代表主将ＭＦ遠藤航（リバプール）がハムデンパークを訪れ、日本の勝利を見守った。遠藤は２月１１日のプレミアリーグ・サンダーランド戦で左足首付近を痛め