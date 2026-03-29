伊東純也の先制ゴール PHOTO:Getty Images ＜2026年3月28日（土）国際親善試合 日本 1-0 スコットランド ＠スコットランド ハムデン・パーク＞ サッカー日本代表は現地28日（日本時間29日）に国際親善試合でスコットランド代表と対戦して1-0で勝利を収めた。 終盤に伊東純也が決勝ゴールを挙げ、アウェーで価値ある勝利を手にした。 英国に遠征中の日本代表（FIFAランキング19位）は、28日にス