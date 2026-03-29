[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]多くの選手、いろいろなシステムを試した試合で勝利した日本代表だが、唯一のフル出場だったGK鈴木彩艶の安定感も光った。前半8分や後半10分には相手に決定機を作られた場面があったが、いずれもビッグセーブで防いで得点を与えなかった。ただ個人のパフォーマンスについては「判断の部分などでまだまだ改善が必要なんですけど、結果的にゴールを割らせなかったことは