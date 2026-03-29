[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]複数のチャンスメイクでシャドー起用に応えたほか、MF中村敬斗と連係して大外にも移動するなど実りのある一戦になった。得点にも絡んだMF三笘薫はフラッシュインタビューで「いろいろなオプションが出せたかなと思う」と頷いた。ベンチスタートの三笘はハーフタイム明けから投入され、日本代表で主戦場とする左ウイングバックではなく2シャドーの一角としてプレーした