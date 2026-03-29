[3.28 国際親善試合 日本 1-0 スコットランド グラスゴー]攻撃的なシステム変更からの猛攻が実った。0-0で迎えた後半39分、日本代表はMF中村敬斗が左サイドのMF三笘薫に展開。三笘の内側を駆け上がってきたDF鈴木淳之介にパスが入ると、その折り返しをA代表デビュー戦のFW塩貝健人が落とし、MF伊東純也(ゲンク)が右足でシュート。これがGKの足に当たってコースが変わり、ゴールマウスに吸い込まれた。「あのゴールはよかったけど