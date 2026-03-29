J2新潟は29日にアウェーでFC大阪と対戦する。28日は聖籠町のアルビレッジで軽めのメニューで最終調整し、準備を整えた。DF船木翔（27）は3試合ぶりとなるスタメン出場が濃厚。責任感の強い副主将は相手の隙を突くパスと堅守で、チームを4試合ぶりとなる90分での勝利に導く。ゲーム状況を見極め、最良の判断を下し、そして実行する。戦術以上のプレーを常に考えている“アドリブ上手”な船木は「（ピッチで）どう自分が感じるか