◇明治安田J1百年構想リーグ第5節町田1−1（PK3ー1）川崎F（2026年3月28日Gスタ）明治安田J1百年構想リーグは町田のACLE参戦のため未消化だった東の第5節1試合が行われ、町田が川崎Fとの1―1で突入したPK戦を3―1で制した。GK谷晃生（25）が好セーブを連発し、PK戦では4本中3本をストップ。勝ち点2をもぎ取り、チームの2位浮上に貢献した。谷の読み、セービング、駆け引きの技術が詰まったPK戦だった。まずは1本目。相手