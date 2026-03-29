◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第2日（2026年3月28日宮崎県UMKCC（6539ヤード、パー72））11位から出たツアー未勝利の小林光希（23＝三徳商事）が1イーグル、4バーディー、ボギーなしでこの日最少の66をマークし、ツアー2勝の高橋彩華（27＝サーフビバレッジ）とともに通算9アンダーで首位に立った。前回大会も首位で最終日を迎えながら4位に終わった。リベンジを果たし、悲願のツアー初優勝を飾る絶好の舞台が整っ