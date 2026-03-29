【11R】初日特選こそ後方のまま見せ場をつくれずに終わった桜木雄太がA級準決5Rは水谷―小西の3番手外並走から捲り追い込んで快勝した。これで1月四日市から4場所連続で決勝進出。前回の名古屋は初日大敗も準決、決勝を勝って7、1、1着で結果を残した。前期は2回の失格でS級昇進を逃したが、今期はここまで順調。名古屋に続くVを目指す桜木は「展開にしっかり対応し、地元優勝を目指す」。自在性を兼ね備える桜木から＜1＞―＜