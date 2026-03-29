SVリーグ8位の東レ静岡が6試合続くホームでの初戦を飾った。9位のV北海道をフルセットで撃破して2連勝。サーブ＆ブロックがさえたOH重藤トビアス赳（25）に加え、OPのポジションが定着した山田大貴（24＝清水桜が丘出）ら攻撃陣が最後まで奮起した。静岡県の県章や県旗に使用される、オレンジ色にちなんだ“オレンジデー”。今季2試合目のユニホームでスタンドに歓喜を届けた。足の長いサーブがエンドラインを越えた瞬間、通常