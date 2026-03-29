豊橋競輪場のG3「開設76周年記念ちぎり賞争奪戦」が2日目を迎える。注目は12Rだ。真杉が本領の自力戦でも強さを見せて連勝へ。金子、佐藤でマークする。河端はスピード勝負に持ち込んで見せ場。山形が追走。車券は＜2＞から＜7＞＜1＞＜9＞＜5＞BOXで。原田は先手あるのみ。青柳は冷静に立ち回ってチャンスを待つ作戦か。＜1＞河端朋之引いている途中でタイミングを逃した。先捲りを追ってスピードは出たけど、自分でそれ