ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」はいよいよ最終日。12Rで優勝戦が行われる。中心は峰竜太で間違いない。峰はスタートに集中するだけ。準優でしっかりと押し切ったようにインから先マイするには十分の動きが備わっている。ファイナルも自ら勝ち取った絶好枠を生かすのみ。まずはインコースを確保したい。昨年11月のG1まるがめ周年以来となる今年初V、23年10月の当地ダービー以来となるSG7Vに挑む。西山は