ボートレース蒲郡のSG「第61回ボートレースクラシック」はいよいよ最終日。「超イイ値」担当の栗林幸太郎記者が大暴れを期待する伏兵は大上卓人（35＝広島）。6人の中でトップの足でSG初優出初Vを狙う。準優10Rでイン西山が逃げる中、大上は毒島、馬場と激しつばぜり合いに。道中で馬場と毒島が接触する中、外を握って2着に追い上げてSG初優出を決めた。「いつも通り必死にレースして、気がついたら2着になっていた」。無我夢