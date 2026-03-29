◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第2日（2026年3月28日宮崎県UMKCC（6539ヤード、パー72））元賞金女王の大山志保が地元宮崎で4年ぶりの予選通過を果たした。11位でスタートしながら2ダブルボギーを叩くなどスコアを落とし予選通過圏外に転落。しかし14、17番で長いバーディーパットを沈めてカットライン上に浮上した。4年前に難病（病名は非公表）を発症し、全身の痛みに悩まされてきた。「こんなに幸せなことはな