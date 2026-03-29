◇明治安田J1百年構想リーグ第5節川崎F1−1（PK1ー3）町田（2026年3月28日Gスタ）川崎Fは3度目のPK戦で初めて敗れた。4人のうち3人が相手GK谷に阻止された。3人目で止められたFW小林は「蹴ったら（谷は）先に動いていた。駆け引きで上回られた」と振り返った。それでも0―5で大敗した22日の横浜M戦から内容は改善。体調不良のMF脇坂主将に代わってトップ下で今季初先発したFW宮城は「最低限のパフォーマンスはできた」と