◇女子ゴルフツアーアクサ・レディース第2日（2026年3月28日宮崎県UMKCC（6539ヤード、パー72））宮崎県出身の永峰咲希が大会自己最少の67をマークし2打差の5位に浮上した。UMKCCは小学生時代から何度もプレーし「高校（宮崎日大高）がすぐ近くなので学校が終わったら担ぎで回らせてもらった。裏の裏まで知り尽くしている」。その強みを生かして5バーディー（ボギーなし）を奪った。トップと2打差で最終日を迎える。「日