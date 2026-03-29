◆サッカー国際親善試合日本１―０スコットランド（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）ＦＩＦＡランキング１９位の日本代表はアウェーで、同じく北中米Ｗ杯に出場する同３８位のスコットランド代表に１―０で勝利した。日本は後半３９分、途中出場のＭＦ伊東純也（ゲンク）がゴール。森保一監督は就任から７０勝目を挙げた。森保監督は「選手を試合中に１０人変えながら戦ったなかで無失点で抑えて、最後決めきることが