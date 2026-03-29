◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。＊＊＊Ｗ杯イヤーの最初のゴールはＭＦ伊東純也が決めた。０―０の後半３９分。ＭＦ中村敬斗が左サイドのＭＦ三笘薫につなぎ、三笘が上がってきたＤＦ鈴木淳之介にパスを送ると、鈴木淳が内へクロス。ＦＷ塩貝健人のポストプレーから、最