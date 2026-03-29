◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。０―０の後半３９分に伊東純也が決めた先制点が決勝ゴールとなった。＊＊＊これで第２次森保ジャパンは欧州勢とは３戦全勝となった。２３年９月の欧州遠征では敵地でドイツに伊東、上田、浅野、田中のゴールで４―１で完勝し、直後のベルギー