昨季限りで引退したカーショー氏が特別補佐に就任米大リーグのドジャースは27日（日本時間28日）、本拠地ダイヤモンドバックス戦に5-4で勝利し、開幕2連勝を飾った。試合前には、昨季限りで引退したクレイトン・カーショー氏が球団の特別補佐に就任すると米記者が報道。「生涯ドジャースだ」「神よ、ありがとう」とファンを感激させている。開幕2戦目のプレーボール約2時間半前、ドジャースファンに朗報がもたらされた。米スポ