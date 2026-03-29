◆米大リーグブルージェイズ―アスレチックス（２８日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が２８日（日本時間２９日）、アスレチックス戦に「４番・三塁」でスタメン出場した。両チーム無得点の初回２死一塁で打席へ。カウント１―２からの４球目、真ん中高め直球を捉えて、三遊間を破った。左前安打で２試合連続安打をマークした。メジャー挑戦１年目の岡本は前日２７日（同