◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。度々のビッグセーブでピンチを防いだＧＫ鈴木彩艶は試合を振り返り「前半含めてピンチはありましたけど、無失点で進められたことで最後に点を取って勝利につながった。非常に難しいゲームでしたけどＧＫとしても、チームとしても、ゼロで抑えられ