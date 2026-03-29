◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、敵地でスコットランド代表（同３８位）と戦い、ＭＦ伊東純也の決勝ゴールで１―０で勝利。Ｗ杯イヤーの初戦を飾った。ＭＦ三笘薫（ブライトン）は後半から投入され、シャドーの位置でプレー。後半３９分の得点にも絡み、ゴール後はＭＦ中村敬斗とポジションを入れ替え、左ウィングバック