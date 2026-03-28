本記事ではスポーティーなバイクで走りを重視したい・カッコよくしたいなどと思ったことがある人へ向けて、「セパレートハンドル（セパハン）」の効果・デメリットなどについて解説します。 セパレートハンドルは文字通り「分割」されているハンドル セパレートとは英語で分けるという意味で、本来1つの鋼材で作られたハンドルを左右に分けているものをセパレートハンドルと言います