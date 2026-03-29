ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が28日（日本時間29日）、本拠でのアスレチックス戦に「4番・三塁」で先発出場。初回の第1打席で左前打を放った。メジャー2戦目にして巨人時代に慣れ親しんでいた“定位置”で試合を迎えた岡本。初回2死一塁で迎えた第1打席。昨季11勝を挙げたアスレチックスの先発左腕・スプリングスと対戦し、1ボール2ストライクから投じた4球目の直球をはじき返した。当たりは決して良いとはいえなか