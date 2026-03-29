現地３月28日、森保一監督が率いる日本代表は国際親善試合でスコットランド代表とグラスゴーのハムデン・パークで対戦。１−０で勝利した。前半をスコアレスで終えた日本は、後半に入って決定的なシーンをいくつか作るも、なかなかスコットランドの牙城を崩せない。それでも84分、ついに均衡を破る。三笘薫のパスからエリア内左に侵入した鈴木淳之介がクロスを供給。これに反応した塩貝健人が落としたボールを、ゴール前に走