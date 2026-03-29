現地３月28日、日本代表はスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と対戦し、１−０の勝利を飾った。ハイインテンシティーの攻防戦は０−０のままハーフタイムを迎え、日本は後半も積極的にメンバー交代を繰り返しながら主導権を握る。そして終盤の84分、塩貝健人が落としたところを伊東純也が決めてこれが決勝点に。５万大観衆の“聖地”で見事に勝ち切った。英紙『The Guardian』もこの一戦を速報