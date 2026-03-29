お笑いトリオ「ネルソンズ」の青山フォール勝ち（40）、和田まんじゅう（40）、岸健之助（42）が28日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。結成17年目で「実は一度も売れたことがない」という切実な悩みと、その冷徹な自己分析を明かした。今回は1年ぶりとなる名物企画「腐り芸人セラピー」が放送され、同トリオが相談者として登場。テレビの出演も多く、順調に見えるが「実は一度も売れた実感が