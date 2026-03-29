◆国際親善試合スコットランド０―１日本（２９日、スコットランド・グラスゴー）日本はＷ杯出場国のスコットランドと敵地で対戦し、ＭＦ伊東純也の決勝点で１―０の勝利を挙げた。採点と寸評は以下の通り。森保一監督【６・５】仕上げの迫力こそ欠いたが、サブ組でここまで出来たら上等。当落線上の選手を試しつつ、１１人交代で主力の連係向上にも着手。収穫多き９０分となったＧＫ鈴木彩艶【７・０】守って護って神となる