◇国際親善試合 日本1―0スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）サッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）と対戦し、1―0で勝利した。負傷から復帰したGK鈴木彩艶（23＝パルマ）は、昨年10月の国際親善試合ブラジル戦以来約5カ月ぶりの国際Aマッチ出場。神セーブを連発し、チームの窮地を救った。鈴木彩は試合を振り返り、「前半を含めてピンチはあ