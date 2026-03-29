日本代表は現地３月28日、スコットランド代表と敵地グラスゴーで対戦。日本は20歳の後藤啓介らフレッシュな面々を並べたのに対し、スコットランドはアンドリュー・ロバートソンやスコット・マクトミネイら、主力を先発で起用した。森保ジャパンはチャンスを作るも、中々仕留めきれず。一方で、GK鈴木彩艶の好守が光り、決して得点は許さない。後半、中心選手の三笘薫、堂安律、伊東純也、上田綺世らを投入。攻撃の鋭さが増すな