日本代表は３月29月、国際親善試合でスコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦した。鈴木唯人、佐野航大、後藤啓介らが先発した日本は、序盤からボールポゼッションで優位に立つ。田中碧のクロスバー直撃のシュートなどいくつかチャンスを作ったが得点は奪えず、スコアレスで前半を終える。後半には三笘薫や堂安律ら主力組を投入して攻勢を強めると、84分に伊東純也がゴール。１−０で勝利した。