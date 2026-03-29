日本代表は３月29月、国際親善試合でスコットランド代表と敵地グラスゴーのハムデン・パークで対戦した。今年６月に開幕するワールドカップを見据えた重要な強化試合。今シリーズは、本大会へ向けた“最終選考”の意味合いを持つ。３月シリーズの初戦の相手は、28年ぶりのW杯出場を決めたFIFAランキング38位のスコットランドだ（日本は19位）。森保一監督率いる日本のスタメンには、GK鈴木彩艶、DF菅原由勢、瀬古歩夢、渡辺