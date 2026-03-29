ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「つばきファクトリー」の豫風瑠乃（よふう・るの＝18）が、6月11日にファースト写真集「RUNO」（発行・発売オデッセー出版、販売ワニブックス）を発売することになった。各媒体などで「ハロプロ愛」を公言している俳優の松岡茉優（31）が「どうしても撮りたい瑠乃ちゃんがある」と、現在の推しメンである豫風の写真集を自らプロデュース。松岡のファンならではの目線で魅力を引き出