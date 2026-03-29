新潟アルビレックスBBは28日、新潟県長岡市内のアオーレ長岡で岐阜に63―75で敗れた。第2Qで30得点を許し、その後も流れを引き寄せられないまま最後は12点差をつけられた。同率で5位だった岡山が三重に勝利したため、プレーオフ準々決勝のホーム開催ができる4位から5位に転落した。下位のチームに取りこぼし、再び5位に転落となった。相手は10位でプレーオフに出場できる8位以内を目指し、必死でプレー。鵜沢潤監督は「相手が