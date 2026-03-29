お笑いコンビ「平成ノブシコブシ」の徳井健太（45）が28日深夜に放送されたテレビ東京「ゴッドタン」（土曜深夜2・10）に出演。45歳にして「人生でやり残していたこと」を明かし、スタジオの爆笑を誘った。今回は1年ぶりとなる名物企画「腐り芸人セラピー」が放送され、徳井は“腐り芸人三銃士”の一人として登場。MCのおぎやはぎ・矢作兼は、独特な雰囲気を醸し出す徳井の近影を見て「マルチセミナー始めたろ」と、うさん臭さ