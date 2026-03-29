◇リーグワン第13節東京ベイ51ー7BL東京（2026年3月28日えどりく）ラグビーのリーグワン第13節は4試合が行われ、2敗の東京ベイがBL東京を51―7で破り、2季連続のプレーオフ進出を決めた。昨季決勝や今季の第6節でも敗れていた相手から3季ぶりの勝利。総勝ち点で単独首位に浮上した。2連覇王者のBL東京は7連敗を喫した。1敗の埼玉は東京SGを36―34で下して12勝目。2敗の神戸は静岡を41―20で下し、埼玉と神戸もプレーオフ進