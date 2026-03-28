道の駅の特徴 富山県のほぼ中央に位置する射水市は富山湾に面しており、富山湾の宝石と呼ばれる白エビが獲れることで知られている。他にも、ホタルイカやズワイガニ、寒ブリなど、1年を通してさまざまな魚介類が水揚げされている。 港から10分ほどの場所にある道の駅では、特産の白エビを楽しめる。レストランや食堂では白エビと使った料理を提供。レストランでは白エビかき揚げ丼や、白海老刺身丼、刺身とかき揚げが両方