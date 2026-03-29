森保監督がスコットランド戦の勝利に手応え森保一監督率いる日本代表は現地時間3月28日、キリンワールドチャレンジ2026でスコットランド代表と対戦。試合後に森保監督が終盤に試した大胆な攻撃的システムについて「今日はいい自信になった」と総括した。日本は前半から試合を優位に進め、スコットランド陣内でボールを保持する時間も長かった。立ち上がりにはGK鈴木彩艶の好セーブもあり、0-0で前半を終えた。後半からはDF谷