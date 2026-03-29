0-0で迎えた後半39分に伊東純也が決勝ゴール日本代表は3月29日（現地時間28日）、スコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と国際親善試合を行い、1-0で勝利した。後半39分、途中出場のMF伊東純也がゴールネットを揺らし、北中米W杯出場を決めているスコットランドを下した。森保一監督は代表監督として通算70勝目をマークした。W杯を6月に控えた日本は、英国遠征を実施してスコットランド、イングラ