◆サッカー国際親善試合スコットランド０―１日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）ＦＩＦＡランク１９位の日本は、敵地で同３８位のスコットランドに１―０で勝利した。今遠征は、６月開幕の北中米Ｗ杯のメンバー発表前最後の活動となる。３１日（日本時間４月１日）のイングランド戦では主力が多く起用される見込みであることから、この試合は２０２８年ロサンゼルス五輪世代のストライカーのＦＷ後藤啓介ら、代表