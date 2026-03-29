◇国際親善試合 日本―スコットランド（2026年3月28日グラスゴー）英国遠征中のサッカー日本代表（FIFAランク19位）は28日（日本時間29日）、国際親善試合でスコットランド代表（同38位）に1ー0で勝利。途中出場のMF伊東純也（33＝ゲンク）が後半38分に値千金の決勝ゴール。注目のW杯イヤー初戦を制し白星を飾った。森保監督は11人の交代枠や中2日のイングランド戦も見据えてMF鈴木唯人、MF佐野航大、FW後藤啓介ら若手