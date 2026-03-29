【国際親善試合】スコットランド代表 0−1 日本代表（日本時間3月29日／ハムデン・パーク）サッカー日本代表（FIFAランキング19位）は日本時間3月29日、キリンワールドチャレンジ2026（国際親善試合）でスコットランド代表（同38）と対戦。伊東純也のゴールで勝利している。4月1日のイングランド戦を含めた今回のシリーズは、今年6〜7月に開催されるFIFAワールドカップの登録メンバー発表前では最後の強化試合で、そのW杯出場