2022年10月から放送中の『アイ＝ラブ！げーみんぐ 〜〇〇さんがオンラインになりました〜』（毎週土曜深3：40）が、4月から放送時間が移動し、毎月最終土曜の深夜3時〜3時30分に放送されることとなった。枠移動後の初回は4月25日となる。【全身ショット】美脚スラリ！かわいらしいミニスカ衣装で登場した＝LOVE番組では、アインシュタインのと＝LOVEの齋藤樹愛羅・佐々木舞香、さらに＝LOVEのゲストメンバーが、なつかしの名