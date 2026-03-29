◆サッカー国際親善試合スコットランド―日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、敵地でスコットランド代表（同３８位）と戦い、伊東純也が先制点を決めた。０―０の後半３９分。中村が左サイドの三笘につなぎ、三笘が上がってきた鈴木淳にパスを送ると、鈴木淳が内へクロス。塩貝のポストプレーから、最後は伊東がワントラップからシュートを決めて、ようやく均衡を破っ