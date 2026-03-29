◆サッカー国際親善試合スコットランド―日本（２８日・英グラスゴー＝ハムデンパーク）サッカー日本代表（ＦＩＦＡランク１９位）が、敵地でスコットランド代表（同３８位）と対戦した。今回が初招集となったＦＷ塩貝健人（ウォルフスブルク）が、スコットランド戦で代表デビューを飾った。０―０の後半３３分にＭＦ藤田に代わってピッチに立つと、上田と並んで２トップの一角に立った。２０２８年ロサンゼルス五輪世代の