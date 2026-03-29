【ドバイ共同】競馬のドバイ国際競走は28日、アラブ首長国連邦（UAE）ドバイのメイダン競馬場で行われ、ドバイ・ワールドカップ（2000メートルダート、G1）で坂井瑠星騎乗のフォーエバーヤングは2着だった。