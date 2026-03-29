気象台は、午前3時48分に、なだれ注意報を釧路市阿寒、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、中標津町、標津町、羅臼町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・釧路市阿寒、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、中標津町などに発表（雪崩注意報） 29日03:48時点根室、釧路地方では、29日昼前から29日夕方まで急な強い雨や落雷に、29日昼前まで濃霧による視程障害に、29日までなだれに注意してください。【なだ