GR8が、「ユウキ ハシモト（YUKI HASHIMOTO）」に別注したエクスクルーシブコレクションを3月31日に発売する。GR8の店頭と公式オンラインストアで取り扱う。【画像をもっと見る】同コレクションは、視覚的な歪みや重なりから生まれるイメージを起点に、異なるアプローチで「重なり」を表現した2型のパンツで構成。「PRINT JOGGER PANT」（5万5000円）は、多重露光の写真から着想を得たオリジナル素材を用い、先染めによる柄生